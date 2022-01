ufficiale Benfica, Conti fa ritorno in Brasile. L'argentino va all'America-MG

Il Benfica rende noto di aver ceduto in prestito per tutto il 2022 il difensore German Conti all'América-MG. Già nell'ultimo anno i difensore argentino aveva militato in Brasile, sempre in prestito, al Bahia.