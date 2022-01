ufficiale Bochum, l'attaccante Ganvoula in prestito secco al Cercle Bruges

Il Bochum con una nota sul proprio sito ha annunciato la cessione in prestito fino al termine della stagione di Silvère Ganvoula al Cercle Bruges, club attualmente decimo in Jupiler Pro League. Per l'attaccante classe '96 non è prevista un'opzione d'acquisto da parte del club belga.