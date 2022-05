ufficiale Bochum, primo acquisto per la prossima stagione. È l'attaccante Hofmann

vedi letture

Dopo aver centrato la salvezza, il Bochum comincia a muoversi in vista della prossima stagione. Il club tedesco ha annunciato l'acquisto, dal primo luglio 2022, di Philipp Hofmann, centravanti classe 1993 in forza al Karlsruher. Hofmann, ex Schalke e Brentford, ha realizzato 18 reti nella seconda divisione, affermandosi come uno dei migliori giocatori.