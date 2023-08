ufficiale Borussia Dortmund, per l'U23 arriva Nischalke. Il club commenta: "Bel nome"

Un nome che dice tutto, una vera e propria garanzia. Il Borussia Dortmund ha annunciato ieri di aver ingaggiato dal Norimberga un giovane attaccante, Jermain Nischalke, che si unirà alla squadra Under 23. Un calciatore che già fa sognare i tifosi gialloneri, non tanto per la bravura quanto per il nome: letteralmente, il suo nome in tedesco significa "Mai Schalke", ovvero il club rivale del Borussia Dortmund.

E anche sui social l'annuncio è diventato un pretesto per non prendersi troppo sul serio. La società ha presentato il nuovo acquisto commentando "Bel nome", mentre alcuni tifosi hanno commentato con grande entusiasmo: "Non ha ancora cominciato ed e già leggenda", oppure "Dovrebbe avere un contratto a vita", "Vendita di magliette assicurata al 100%" e "Il miglior trasferimento del millennio".

Al di là della questione "affettiva", il classe 2003 - che arriva in prestito per una stagione con opzione d'acquisto - è stato preso per le sue qualità, mostrate nela scorsa stagione con la filiale del Norimberga: 18 gol e 7 assist nella Regionalliga e tre presenze in prima squadra in seconda divisione.