ufficiale Borussia Dortmund, primo contratto da professionista per il talento Semic

Primo contratto da professionista per Lion Semic: il talento del Borussia Dortmund, classe 2003, ha firmato fino al 30 giugno 2024. Semic è un terzino destro cresciuto nel settore giovanile del club giallonero e ha già esordito in prima squadra nella stagione appena terminata, scendendo in campo nella sfida vinta per 6-1 contro il Wolfsburg.