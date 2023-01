ufficiale Bournemouth, arriva Ouattara dal Lorient. Per lui contratto di 5 anni e mezzo

Il Bournemouth ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'acquisto dell'esterno Dango Ouattara. Il 20enne, come anticipato da TMW, è stato acquistato dal Lorient dopo 6 gol e 6 assist in 18 presenze in Ligue 1 in questa stagione ed ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo fino al 2028.

Nelle scorse ore i Merluzzi hanno fatto uscire dalla rosa un altro giovane attaccante, ma in prestito: Sambou Soumano (22 anni), scende di categoria e completerà la stagione in prestito al Rodez. Nella prima parte era in Belgio, all'Eupen.