ufficiale Brentford, il portiere di riserva Bacombe sottoscrive un nuovo contratto

Il Brentford ha annunciato nelle scorse ore un rinnovo di contratto all'interno della propria rosa. Il portiere di riserva Ellery Bacombe (23 anni), dalla doppia nazionalità inglese e di St. Vincent e Grenadine, cresciuto nel vivaio del club con alle spalle diverse esperienze in prestito, dall'ultima delle quali è rientrato nel gennaio scorso, ha messo la firma su un nuovo accordo di durata quadriennale (in scadenza il 30 giugno 2027), con inserita pure un'opzione in favore del club per aggiungere altri dodici mesi. Di seguito l'annuncio ufficiale dato via social.