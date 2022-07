ufficiale Brentford, il terzino Thompson scende di serie. È del Blackpool a titolo definitivo

Di rientro dopo l'esperienza in prestito di 6 mesi all'Ipswich Town, il terzino Dominic Thompson (classe 2000) lascia a titolo definitivo la rosa del Brentford, in Premier League. Ufficiale il suo acquisto da parte del Blackpool, club che milita in Championship, secondo livello del calcio d'Oltremanica.