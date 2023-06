ufficiale Brentford, niente rinnovo per Ghoddos. Lo svedese verso il ritorno in patria

Non solo Tariqe Fosu e Joel Valencia, anche Saman Ghoddos lascia il Brentford da svincolato. Il trequartista classe 1993 è in scadenza di contratto e le Bees hanno comunicato che il suo accordo non sarà rinnovato. Probabile ritorno in patria per lo svedese di origini iraniane.