ufficiale Brighton, dall'Indipendiente del Valle arriva il classe 2001 Moises Caicedo

Nuovo innesto per il Brighton. Il club inglese ha annunciato l’ingaggio di Moises Caicedo. Il centrocampista classe 2001 arriva dall'Indipendiente del Valle e ha firmato un contratto fino al 2025. "Non è un segreto che abbiamo lavorato per portare Moises con noi e siamo molto contenti che sia finalmente qui - ha detto il manager Graham Potter -. Avrà bisogno di tempo per ambientarsi nel gruppo per conoscerlo e viceversa, per mettersi al passo ed essere pronto per la Premier League".