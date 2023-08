ufficiale Brighton, ecco l'erede di Caicedo. Carlos Baleba firma fino al 2028

Carlos Baleba è un nuovo giocatore del Brighton. Il 19enne centrocampista sarà l'erede di Moises Caicedo, ceduto al Chelsea due settimane fa per oltre cento milioni, e ha firmato un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2028.

Roberto De Zerbi ha dichiarato: “Carlos è un ottimo giocatore. È molto giovane ma è un giocatore specifico per il nostro stile. Sarà il futuro del club”.

Il direttore tecnico David Weir ha aggiunto: “Siamo davvero felici di poter portare Carlos nel club. Ha 19 anni e avrà bisogno di un po' di tempo per abituarsi al nuovo ambiente, alla nostra cultura e alla lingua; riceverà tutto il supporto di cui ha bisogno per compiere questa transizione e non vediamo l'ora di vederlo in azione".

Il camerunese si è trasferito al Lille nel gennaio 2022, dopo aver giocato nel suo Paese d'origine. Dopo aver collezionato 13 presenze con la squadra B del Lille, ha esordito in prima squadra lo scorso settembre, come sostituto, nella vittoria per 1-0 contro il Lens.

Il suo debutto da titolare in Ligue 1 è arrivato a gennaio, in un pareggio senza reti contro il Brest. Ha collezionato 19 presenze in campionato durante la stagione 2022/23 e altre due in quella attuale.