Bruges, dall'Aston Villa torna il brasiliano Wesley

A volte ritornano. Dopo aver faticato ad imporsi con l'Aston Villa, l'attaccante brasiliano Wesley (24) ha deciso di tornare nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, il Bruges. Tutto sistemato tra i due club, il giocatore si trasferisce in prestito per un anno. In Belgio Wesley, cercato all'epoca anche dalla Lazio, ha segnato 38 reti in 130 partite.