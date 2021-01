ufficiale Bulgaria, Yasen Petrov è il nuovo ct. È soprannominato "Giannini"

Yasen Petrov è il nuovo commissario tecnico della Bulgaria. 52 anni, il "Giannini di Plovdiv" (così è soprannominato in patria) ha preso il posto di Georgi Dermendzhiev e guiderà la nazionale alle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022. Reduce da una lunga esperienza in Cina, in passato ha allenato il Levski Sofia.