ufficiale Cardiff City, arriva il nazionale irlandese Collins

vedi letture

Al termine di quattro anni intensi, sintetizzati nel messaggio di commiato da parte del Luton Town, James Collins (30) ha scelto di non rinnovare il contratto ed accettare la corte del Cardiff. L'attaccante centrale, nazionale irlandese, si trasferisce in Galles dopo un'annata di tutto rispetto, rappresentata da 10 goal e tre assist in 42 presenze in Championship. Contratto biennale.