ufficiale Cardiff in crisi nera. McCarthy esonerato dopo l'ottava sconfitta consecutiva

Momento nerissimo per il Cardiff: la sconfitta di oggi con il Middlesbrough, l'ottava consecutiva in campionato, ha fatto sprofondare i Bluebirds al terzultimo posto in Championship. Un ruolino inquietante che è costato il posto a Mick McCarthy: l'inglese è stato sollevato dall'incarico insieme al suo assistente Terry Connor. A comunicarlo è stato il club gallese, tramite i propri canali ufficiali: la squadra è stata affidata in via temporanea all'allenatore dell'Under 23 Steve Morison, che resterà in carica almeno per tre partite.