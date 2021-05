ufficiale Carlisle United, si svincola il nazionale sudafricano Furman

Il Carlisle United organizza il suo futuro. Il club inglese ha pubblicato un lungo elenco di calciatori confermati o rilasciati in vista del prossimo campionato, e tra quelli in lista di sbarco figura Dean Furman (32). Il centrocampista sudafricano di origini inglesi si congeda ad un anno dal suo ingaggio.

Cresciuto nel Chelsea e passato giovanissimo ai Rangers, pur avendo fatto la maggior parte del suo percorso tra League One e League Two (terza e quarta divisione) e massima serie sudafricana, Furman è diventato parte integrante dei Bafana Bafana, grazie alle 55 presenze e tre goal rimediati in otto anni. Non ha però preso parte ai Mondiali del 2010.