ufficiale Celta Vigo, si ritira la bandiera Sergio Alvarez

Sergio Alvarez lascia il calcio. A 34 anni il portiere chiude una carriera spesa completamente al Celta Vigo, fatta eccezione per una stagione in prestito al Racing Ferrol. Nelle ultime stagioni era stato relegato al ruolo di riserva e in questa stagione non è mai stato convocato.