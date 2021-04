Dalla massima serie polacca alla Major League Soccer in poco più di un anno. Questo il percorso di Patryk Klimala (22), appena ceduto dal Celtic ai New York Red Bulls. L'attaccante, nazionale di categoria, ha siglato un contratto quadriennale.

Patryk Klimala has joined @NewYorkRedBulls on a permanent basis.

Everyone at #CelticFC thanks @KlimalaPatryk for his contribution to the club and wishes him every success in the future. 🍀

