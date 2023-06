ufficiale Chelsea, il giovane Webster ceduto in Olanda. Giocherà nell'Heerenveen

Charles Clive Webster lascia momentaneamente il Chelsea. Il centrocampista classe 2004 è stato ceduto in prestito all'Heerenveen fino al termine della stagione 2023/24. II talento inglese non ha ancora esordito in prima squadra ma si è fatto notare in Youth League, dove ha messo a segno tre reti nelle ultime due edizioni.