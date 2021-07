ufficiale Chelsea, nuovo contratto fino al 2026 per il giovane Broja

Armando Broja, attaccante ventenne del Chelsea, ha firmato un prolungamento di contratto con il club londinese. Il centravanti albanese ha trovato un accordo fino al 2026. Nello scorso campionato Broja ha giocato in prestito al Vitesse, per il classe 2001 sono arrivati 10 gol in 30 presenze.