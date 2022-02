Il Chelsea ha completato l'acquisto dell'attaccante Mason Burstow dal Charlton Athletic. Il calciatore classe 2003 resterà in prestito nel suo attuale club fino al termine della stagione per poi vestire la maglia del Blues in estate. Burstow finora ha collezionato 14 presenze segnando sei gol in League One dove il suo club è attualmente 14° in classifica.

We have completed the signing of Mason Burstow from Charlton Athletic. 🤝

The teenage striker will return to The Valley on loan for the remainder of the 2021/22 season.

More here. ⤵️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 1, 2022