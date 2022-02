L'Inter Miami ha annunciato di aver ingaggiato il portiere CJ dos Santos. Il 21enne lascia il Benfica e ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2024, con opzioni per le stagioni 2025 e 2026.

Official ✍🏼🇺🇸Welcome, CJ dos Santos #InterMiamiCF signs #USMNT goalkeeper CJ dos Santos from Portuguese side S.L. Benfica! Learn all the details on our newest player below: https://t.co/m6iciLSDqA

