ufficiale Clement Grenier riparte da Maiorca. L'ex Roma ha firmato fino a giugno

Clement Grenier torna in campo. Il centrocampista francese, ammirato brevemente in Italia con la maglia della Roma, era svincolato da luglio, dalla fine del contratto con il Rennes. Oggi ha firmato un accordo con il Maiorca: giocherà in Spagna fino a giugno con opzione per un'altra stagione.