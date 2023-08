ufficiale Clermont Foot, doppia cessione. Uno dei due addii è a titolo definitivo

Doppia cessione in casa Clermont Foot, delle quali una a titolo definitivo. Saluta infatti la Ligue 1 e la Francia il centrocampista Cem Turkmen: per il 21enne prima esperienza in Turchia, vestirà la maglia dell'Ankaragucu con cui ha sottoscritto un contratto triennale in scadenza il 30 giugno 2026.

Se ne va invece soltanto a titolo temporaneo il portiere Ouparine Djoco. Il 25enne estremo difensore franco-senegalese, da sei anni nel club, saluta e tenta l'avventura in Belgio. Giocherà con il Royal Francs Borains in Challenger Pro League, il secondo livello del paese.