ufficiale Club Nacional, arriva Andres D'Alessandro. "Darò il massimo"

Nei giorni scorsi abbiamo scritto del commosso addio di Andrès D'Alessandro (39) all'Internacional de Porto Alegre.

Per il talento argentino è già pronta una nuova avventura con il Club Nacional. Per lui si tratta della prima volta in Uruguay, dopo aver girato il mondo tra Germania, Inghilterra, Spagna, Argentina e Brasile. L'ennesima occasione di rimettersi in gioco anche alla soglia dei quarant'anni.

Queste le sue parole pubblicate sui profili social della società: "Realizzerò un sogno professionale e darò il massimo. Con rispetto, impegno e dedizione per rendere il decano del calcio uruguaiano ancora più grande"