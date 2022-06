Nuovo acquisto in casa Bayer Leverkusen, che dopo qualche giorno di attesa ha annunciato l'acquisto di Adam Hlozek, talento diciannovenne arrivato dallo Sparta Praga. Dopo le visite svolte negli scorsi giorni, il club tedesco ha annunciato l'acquisto che costerà al club poco meno di venti milioni. Hlozek vestirà la maglia numero 23 e ha firmato un quinquennale.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨

19-year-old Adam Hložek joins the Werkself on a five-year deal.

Welcome to your new home Adam! pic.twitter.com/8Y2BNY0Llu

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 2, 2022