Colpo in prospettiva del Southampton, che ufficializza l'acquisto del 18enne del Chelsea Valentino Livramento. Terzino di grande spinta e di cui si parla molto bene, ha vinto lo scorso anno il titolo Europeo under con il Chelsea e quella a Southampton sarà la prima avventura tra i pro, con cui ha firmato un quinquennale.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of exciting young full-back Tino Livramento from #CFC:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 2, 2021