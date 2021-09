Fermo dallo scorso marzo a causa di un grave infortunio al ginocchio, il centrocampista Lewis Cook - classe '97 che è arrivato anche a debuttare nella nazionale maggiore inglese - ha firmato un nuovo contratto col Bournemouth, club nel quale milita dal 2016. Un bel gesto da parte dei cherries, che ora puntano a recuperarlo il prima possibile. "Sono davvero felice di aver sistemato il contratto e firmato, ora mi metto al lavoro pronto per tornare in campo", ha detto Cook che ha sottoscritto un accordo valido fino a giugno 2024.

#Cook2024 đź“ť

We're absolutely delighted to announce that @lewiscook_ has signed a new three-year deal 🤩 pic.twitter.com/syz6yZGGtm

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 9, 2021