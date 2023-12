ufficiale Cooper è stato esonerato. Il Nottingham Forest dice addio al suo allenatore

Steve Cooper è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Nottingham Forest. Dopo oltre due anni - come si legge sul sito del club inglese - si interrompe dunque il rapporto lavorativo con i The Tricky Trees. Il proprietario Evangelos Marinakis ha commentato così la sua scelta: "Tutti qui lo vorremmo ringraziare per il suo eccezionale contributo. Il suo successo nel riportarci in Premier rimarrà senza dubbio in momento iconico nella storia del club. Lo ringraziamo per la sua dedizione e il suo impegno, come per il legame che ha stretto con i nostri tifosi e la città. Rimarrà sempre un amico e sarà sempre il benvenuto al City Ground. Gli auguriamo il meglio".