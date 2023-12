ufficiale Copenaghen, preso il talento norvegese West. Firma dal primo di gennaio

Nuovo colpo in Scandinavia. Il Copenaghen ha acquistato Liam West, giovane esterno di proprietà del Fredrikstad. Il norvegese ha firmato con il club della capitale per tre stagioni. Il contratto sarà attivo dal primo di gennaio. West è considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione. A presentarlo ci ha pensato Mikkel Lund Kohler, responsabile dello scouting. "Liam è un attaccante mancino davvero entusiasmante, che può fare il suo lavoro sia negli spazi vuoti che lateralmente - con un punto di partenza in entrambi i posti. È tecnicamente abile, ma ha anche un grande potenziale fisico e tattico. È un giovane giocatore ambizioso che si concentra costantemente sul miglioramento e non vediamo l'ora di aiutarlo in questo nei prossimi anni. Siamo molto lieti di portare un altro grande talento nordico nel club".

Queste le parole del giocatore. "Il Copenhagen è un club grande, fantastico, per il quale sono orgoglioso di giocare e non vedo l'ora di iniziare all'FCK Talent. È un grande passo per me, ma allo stesso tempo è il posto giusto per crescere. Sono un giocatore offensivo e creativo, non vedo l'ora di trasferirmi a Copenhagen e spero di giocare tante belle partite e imparare molto".