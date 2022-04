ufficiale Costa d'Avorio, Beaumelle non è più il commissario tecnico

Cambio al timone della selezione della Costa d'Avorio: Patrice Beaumelle non è più il selezionatore degli elephants, lo rende noto la federcalcio ivoriana in un comunicato ufficiale. Il contratto di 24 mesi, scaduto il 6 aprile, non è stato rinnovato. 43 anni, ex assistente di Hervé Renard, non è riuscito a qualificare la selezione ai Mondiali di Qatar 2022.