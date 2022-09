ufficiale Costa Rica, il giustiziere 2014 dell'Italia Bryan Ruiz si ritirerà a fine anno

L'attaccante Bryan Ruiz, ex Fulham e Sporting di Lisbona, lascerà il calcio alla fine di questa stagione. Costaricense, 37 anni, è ricordato in Italia per il gol di testa con cui ha battuto l'Italia nel mondiale brasiliano del 2014.