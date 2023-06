ufficiale Crystal Palace, nuovo innesto dal primo luglio. Firma Jefferson Lerma

Nuovo innesto dal primo di luglio per il Crystal Palace. Le Eagles hanno annunciato la firma di Jefferson Lerma in vista della prossima stagione. Il centrocampista ha lasciato a parametro zero il Bournemouth. "Sono molto felice ed entusiasta di questa nuova opportunità - ha detto il giocatore al sito ufficiale -. Il Crystal Palace ha buoni giocatori e una buona squadra e voglio aiutare in ogni obiettivo che il club ha la prossima stagione".