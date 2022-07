Josh Cullen è un nuovo giocatore del Burnley. Il 26enne centrocampista inglese (ma di nazionalità irlandese) ha firmato un contratto triennale con il club guidato da Vincent Kompany, che lo ha allenato anche nelle ultime due stagioni, in cui ha vestito la maglia dell'Anderlecht.

We're delighted to announce the signing of Republic of Ireland international Josh Cullen on a three-year contract from Anderlecht for an undisclosed fee 📝

