ufficiale Dal campo a un posto nelle giovanili. Il Brighton riaccoglie lo sfortunato Mwepu

vedi letture

L'avventura di Enock Mwepu con il Brighton continuerà anche se non più nelle vesti di calciatore. Lo zambiano infatti nell'ottobre scorso ha dovuto ritirarsi dal calcio giocato per un problema cardiaco, con il club inglese che ha però deciso di non abbandonarlo offrendogli un posto nello staff tecnico. Mwepu da gennaio sarà infatti l'allenatore della squadra under 9 del Brighton come annunciato in un comunicato dalla stessa società inglese.

Una notizia che l'allenatore Roberto De Zerbi ha accolto con favore: “Siamo davvero felici che Enock abbia deciso di rimanere qui nel nostro club e utilizzare la sua esperienza per aiutare a sviluppare i nostri giovani giocatori. Considerando la sua età, Enock ha una grande esperienza. Ha giocato in Champions League e Premier League, oltre a essere il capitano del suo paese. Questo è il prossimo capitolo per Enock nella sua carriera calcistica”.