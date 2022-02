Oumar Niasse riparte dal Burton Albion. L'attaccante senegalese, classe 1990, era svincolato da luglio dopo una stagione difficile con la maglia dell'Huddersfield: un grave infortunio ne ha condizionato il rendimento, ora l'ex Everton cerca il riscatto personale nel club di terza serie allenato da Jimmy Floyd Hasselbaink.

✍️ Burton Albion are delighted to announce the signing of free agent Oumar Niasse!

Welcome to the #Brewers, Oumar 💛🖤#BAFC

👇👇👇

— Burton Albion FC (@burtonalbionfc) February 17, 2022