ufficiale DC United, perfezionato il ritorno del nazionale honduregno Najar

A distanza di otto anni, quando il richiamo dell'Europa ed in particolare dell'Anderlecht lo ha portato via da Washington, Andy Najar (28) riabbraccia il DC United per una nuova avventura in Major League Soccer. Il terzino destro ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per un biennio. Colonna della nazionale centro-americana, proviene dal Los Angeles FC.