Proprio negli ultimi minuti prima della chiusura del mercato invernale in Inghilterra, l'Everton ha messo a segno uno dei colpi più importanti. Il club di Liverpool ha ingaggiato infatti Dele Alli; il trequartista lascia il Tottenham dopo sei anni e mezzo e firma fino al 30 giugno 2024.

