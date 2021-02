ufficiale Dijon, dal Fulham arriva l'attaccante Aboubakar Kamara

Acquisto in attacco per il Dijon. Il club francese accoglie Aboubakar Kamara. Come si legge sul sito ufficiale del club, la punta arriva in prestito dal Fulham e inizierò così la sua nuova avventura con la casacca biancorossa.