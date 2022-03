ufficiale Dinamo Kiev, lo sloveno Verbic si trasferisce al Legia Varsavia

Benjamin Verbic lascia la Dinamo Kiev e si accasa al Legia Varsavia. L'attaccante sloveno, 28 anni, si trasferisce in Polonia in prestito fino al termine della stagione. Ricordiamo che è stata riaperta la finestra trasferimenti per i calciatori stranieri che militano in Ucraina per permettere loro di poter giocare: "Siamo in contatto da molto tempo - io, il direttore sportivo e il mio agente. Ho detto che avevo bisogno di tempo perché ero scioccato dalla situazione in cui ci trovavamo. Non sapevo cosa fare, ma mi è stato presentato il progetto Legia e mi è piaciuto molto" sono le prime parole di Verbic, riportate dal sito ufficiale del club.