ufficiale Dinamo Zagabria, Kopic esonerato. Al suo posto arriva Ante Cacic

La Dinamo Zagabria ha esonerato Željko Kopić dopo la sconfitta di ieri contro l'Hajduk Spalato. Il club croato ha comunicato subito il nome del nuovo allenatore: fino alla fine della stagione, la panchina sarà affidata ad Ante Čačić, ex CT della Croazia e già in passato alla guida della squadra, che è in testa al campionato con due punti di vantaggio sull'Osijek e quattro sull'Hajduk