ufficiale Dinamo Zagabria, preso Stefulj. Resterà al Rijeka fino all'estate

La Dinamo Zagabria ha definito l'acquisto di Daniel Stefulj dal Rijeka. Trentatre presenze col club allenato da Simon Rozman, in difensore passa ufficialmente nella società della capitale. Il difensore, però, resterà per sei mesi in prestito al Rijeka che in Europa League ha affrontato in questa stagione il Napoli.