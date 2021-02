ufficiale Diosgyori, preso il nazionale albanese Roshi

Un rinforzo in attacco per il Diosgyori VTK. Il club ungherese si è assicurato Odise Roshi (29) in prestito dall'Akhmat Grozny sino al termine della stagione. Esterno offensivo con alle spalle un'esperienza in Bundesliga nel Colonia, Roshi è veterano della nazionale albanese con 59 presenze e cinque reti.