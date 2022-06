ufficiale Dirk Kuyt è il nuovo allenatore dell'ADO Den Haag. Contratto di un anno

Dirk Kuyt si prepara a cominciare la sua prima avventura da allenatore professionista. L'ex attaccante è infatti il nuovo tecnico dell'ADO Den Haag; il 41enne di Katwijk ha firmato un contratto per una stagione: ''L'ADO Den Haag è un club fantastico e sono felice di essere qui e di iniziare questa nuova sfida come allenatore. Sono grato per la calorosa accoglienza e la fiducia che il club ha riposto in me. È una società ambiziosa e questo mi piace. Proveremo a raggiungere gli obiettivi".