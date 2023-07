ufficiale Dopo il rifiuto ecco il matrimonio: Gerrard è il nuovo allenatore dell'Al Ettifaq

"Sono stato invitato lì per valutare un'offerta, cosa che ho fatto. Ho preso in esame la cosa negli ultimi giorni ma allo stato attuale delle cose ho deciso di non accettarla". Così Steven Gerrard non più tardi di due settimane fa, quando di fronte ad una faraonica offerta dell'Al Ettifaq Club aveva detto no al club saudita, per lo più per discrepanze sullo staff tecnico dell'allenatore inglese, che aveva chiesto al club sette collaborati. Ma a poco più di dieci giorni da questa rottura, ecco l'annuncio a sorpresa dei sauditi: Steven Gerrard è il nuovo allenatore. Con buona pace dell'iniziale no.

Di seguito il video condiviso dai canali social del club saudita, che annuncia l'arrivo di Stevie G come nuovo tecnico.