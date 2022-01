ufficiale Dopo il titolo in MLS, Medina vola in Russia. E' del CSKA Mosca

Fresco di titolo in MLS con New York City, Jesus Medina vola in Russia. Dopo quattro stagioni negli States, l'esterno destro d'attacco e nazionale paraguaiano è un nuovo giocatore del CSKA Mosca. Per lui contratto fino al 2025.