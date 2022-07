ufficiale Dopo il Venezia, l'Australia. Nani è un nuovo giocatore del Melbourne Victory

Dopo un'esperienza tutt'altro che memorabile al Venezia, Nani vola in Australia. Il portoghese, 35 anni, è ufficialmente un giocatore del Melbourne Victory. Accordo per una stagione per lui. "Sono entusiasta dell'idea di giocare in A-League e non vedo l'ora di affrontare le nuove sfide" ha dichiarato Nani, che ha aggiunto: "Da quel che ho potuto vedere i tifosi a Melbourne non solo sono i migliori di questo campionato ma possono sfidare anche le tifoserie europee".