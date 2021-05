Non solo lo svedese Oscar Wendt. Il Borussia Mönchengladbach si separa anche da un altro giocatore che ha rivestito un ruolo importante negli ultimi anni. Ibrahima Traoré (33) lascerà il club bianco-nero-verde a fine stagione, con un ruolino di marcia finale di 132 presenze, 11 goal e 18 assist.

L'attaccante esterno, nazionale guineano ormai dal 2010, quest'anno non ha avuto molto spazio, ma può vantare comunque una lunga frequentazione del campionato tedesco con Stoccarda, Augusta ed Hertha Berlino.

You said it, Ibo. Once a Foal, always a Foal 🙏

Thank you for everything! 🐎💚 https://t.co/f6XFKRpQSa

— Gladbach (@borussia_en) May 22, 2021