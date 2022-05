ufficiale Dopo un anno finisce l'avventura di Rose sulla panchina del Borussia Dortmund

L'avventura di Marco Rose sulla panchina del Borussia Dortmund termina dopo un solo anno. L'annuncio, a sorpresa, è arrivato poco fa: l'ex tecnico del Salisburgo paga una stagione al di sotto delle aspettative e in particolare i pessimi risultati raccolti nelle coppe, tra DFB-Pokal, Champions League ed Europa League. La formazione giallonera è arrivata seconda in Bundesliga senza mai dare l'impressione di poter competere con un Bayern non invincibile. La separazione, rende noto il club, "è il risultato di un'intensa analisi della stagione effettuata ieri da Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl, Matthias Sammer e lo stesso Rose.