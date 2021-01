Attraverso i propri canali ufficiali, il Chelsea ha annunciato la cessione di Danny Drinkwater. Il centrocampista inglese, tra i protagonisti della splendida cavalcata del Leicester di Ranieri, va in prestito al Kasimpasa fino al termine della stagione.

Danny Drinkwater will go out on loan for the remainder of this season.

Good luck, Danny! 👊

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 18, 2021